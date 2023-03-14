Політика

Гайдай може піти з посади голови Луганської ОВА – ЗМІ

14 Березня 2023 16:25
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кадри

Сергій Гайдай може залишити посаду голови Луганської обласної військової адміністрації та стати послом України у Казахстані.

Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у дипломатичних колах.

Чутки про можливе призначення Гайдая послом у Казахстані з’явилися ще минулого місяця. Тоді в ефірі Радіо Свобода він сказав, що жодних відповідних документів ще немає, але якщо президент Володимир Зеленський запропонує йому таку посаду, він погодиться, “не сперечатиметься” і виконає те, що йому доручено.

Гайдай очолював Луганську область із жовтня 2019 року.


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