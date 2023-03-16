Політика

Французькі колісні танки AMX-10 RC вже прибули в Україну

16 Березня 2023 15:54
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зброя, франція

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню 15 березня заявив, що в Україну «щойно прибули» обіцяні бойові броньовані машини AMX-10 RC, які також називають легкими колісними танками.

Про це пише Le Figaro.

Лекорню не уточнив, скільки саме одиниць AMX-10 RC прибули в Україну. Але він зазначив, що деякі із них вже відправили на передову.

У лютому Лекорню теж не називав, скільки таких машин отримає Україна, щоб «не надавати жодної стратегічної для росії інформації».

Колісні танки AMX-10 RC зазвичай використовують для розвідувальних завдань у небезпечних умовах або для вогневої підтримки. Основним озброєнням цих машин є гармата 105/47 F2 MECA калібру 105 мм, встановлена в башті. Також техніка оснащена кулеметом ANF1 калібру 7,62 мм.


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