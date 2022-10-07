Франція розглядає можливість надання Україні нових гармат Caesar

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Франція розглядає можливість надати Україні нові гармати Caesar.

Про це він сказав, відповідаючи на запитання під час пресконференції після завершення засідання саміту ЄПС, передає Укрінформ.

“Ми перебуваємо у процесі обговорення цієї теми стосовно кількох механізмів, але ми справді працюємо над декількома запитами з деякими державами-членами Європейського Союзу, зокрема, щодо нових Caesar”, – сказав Макрон.

“Ми будемо продовжувати підтримувати Україну з фінансової, з гуманітарної та з військової точок зору”, – зазначив французький президент. Він додав, що це стосуватиметься допомоги в плані обладнання та навчання – продовжуючи те, що Франція вже робить протягом кількох місяців.

Він зазначив, що рух у цьому напрямку триватиме на основі запитів, які були сформульовані та дуже тісно узгоджені як з членами Європейського Союзу, так і не з членами ЄС, зокрема, Сполученим Королівством.