Франція передасть Україні ракети далекого радіусу дії

Франція передасть Україні ракети великої дальності SCALP.

Про це президент Еммануель Макрон заявив у вівторок, 11 липня, повідомляє телеканал LCI.

Він сказав, що на тлі контрнаступу вирішив збільшити постачання озброєння та техніки для України.

«Щоб ми могли дати українцям можливість завдавати глибоких ударів, зберігаючи при цьому ясність і послідовність нашої доктрини, ми вирішили поставити нові ракети», — сказав він.