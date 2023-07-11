Франція передасть Україні ракети далекого радіусу дії

Франція передасть Україні ракети великої дальності SCALP.
Про це президент Еммануель Макрон заявив у вівторок, 11 липня, повідомляє телеканал LCI.
Він сказав, що на тлі контрнаступу вирішив збільшити постачання озброєння та техніки для України.
«Щоб ми могли дати українцям можливість завдавати глибоких ударів, зберігаючи при цьому ясність і послідовність нашої доктрини, ми вирішили поставити нові ракети», — сказав він.
🔴 Contre-offensive ukrainienne : "J'ai pris la décision d'accroître les livraisons d'armes et d'équipements à l'Ukraine"— LCI (@LCI) July 11, 2023
▶ Sommet de l'#OTAN : Emmanuel Macron s'exprime pic.twitter.com/4oTG9JgO5P