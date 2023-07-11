Політика

Франція передасть Україні ракети далекого радіусу дії

11 Липня 2023 12:39
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зброя, франція

Франція передасть Україні ракети великої дальності SCALP.

Про це президент Еммануель Макрон заявив у вівторок, 11 липня, повідомляє телеканал LCI.

Він сказав, що на тлі контрнаступу вирішив збільшити постачання озброєння та техніки для України.

«Щоб ми могли дати українцям можливість завдавати глибоких ударів, зберігаючи при цьому ясність і послідовність нашої доктрини, ми вирішили поставити нові ракети», — сказав він.


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