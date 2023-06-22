Політика

Естонія оголосила нову військову допомогу ЗСУ

22 Червня 2023 15:13
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естонія, допомога

Уряд Естонії ухвалив рішення про надання Україні чергового пакету військової допомоги. До нього увійдуть засоби для боротьби з російськими дронами та обладнання для розмінування, повідомляє пресслужба Міноборони Естонії.

На сьогоднішньому засіданні естонський уряд підтримав пропозицію міністра оборони Ханно Певкура відправити ЗСУ ще один польовий шпиталь у співпраці з Ісландією.

Також у новий пакет увійде обладнання для медиків, саперів та засоби захисту від дронів.

“Зараз, під час контрнаступу, допомога Україні важлива як ніколи, особливо важлива медична допомога. Ми вже відправляємо в Україну четвертий польовий шпиталь у співпраці з Ісландією”, – сказав Певкур.

Польовий шпиталь безоплатно передається ЗСУ з резервів Сил оборони Естонії, а його відновлення повністю фінансує Ісландія (7,8 млн євро).

“Окрім шпиталю, новий пакет допомоги для ЗСУ також включає обладнання для парамедиків, гумові човни та засоби захисту від дронів”, – додав міністр оборони Естонії.

Сумарно з початку повномасштабного вторгнення РФ Естонія надала Україні військову допомогу на суму понад 400 млн євро.


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