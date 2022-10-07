Політика

Ердоган знову говорив із Путіним щодо війни в України

7 Жовтня 2022 14:20
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путін, Ердоган

У п’ятницю, 7 жовтня, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним.

Ердоган і Путін обговорили питання покращення турецько-російських відносин, а також останні події у війні Росії проти України. Ердоган зазначив, що готовий сприяти мирному розв’язанню українського питання.

“Під час розмови президент Ердоган підтвердив, що він готовий зробити свій внесок у мирне вирішення українського питання на благо всіх”, – зазначили в канцелярії турецького президента.


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