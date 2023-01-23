Політика

Дев’ятий “Рамштайн” відбудеться у лютому, – Резніков

23 Січня 2023 09:32
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зброя

Міністр оборони Олексій Резніков підтвердив, що наступна зустріч з оборони України у форматі “Рамштайн” відбудеться у лютому.

Глава Міноборони зазначив, що повернувся з Німеччини після восьмої зустрічі партнерів. За його словами, з кожною зустріччю зростає довіра союзників до України.

“Це все завдяки наполегливій праці наших воїнів та представників. Більше довіри означає більше зброї. Щоб захистити нашу землю, море… і небо! Рамштайн-9 відбудеться в лютому”, – повідомив Резніков.


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