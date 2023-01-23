Дев’ятий “Рамштайн” відбудеться у лютому, – Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков підтвердив, що наступна зустріч з оборони України у форматі “Рамштайн” відбудеться у лютому.

Глава Міноборони зазначив, що повернувся з Німеччини після восьмої зустрічі партнерів. За його словами, з кожною зустріччю зростає довіра союзників до України.

“Це все завдяки наполегливій праці наших воїнів та представників. Більше довіри означає більше зброї. Щоб захистити нашу землю, море… і небо! Рамштайн-9 відбудеться в лютому”, – повідомив Резніков.

Back home after #Ramstein 8.

With each meeting, I see how our partners’ trust in Ukraine grows. This is all due to the hard work of our soldiers & representatives.

More trust means more weapons.

To protect our land, sea… & sky!#Ramstein 9 will be held in February.

Stay tuned! pic.twitter.com/dzrUvQL2UR — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) January 23, 2023