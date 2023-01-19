Дев’ять країн обіцяють “безпрецедентний” пакет допомоги Україні

Група з дев’яти країн пообіцяла надати нову військову допомогу Україні, назвавши це “талінською обіцянкою”. Пакет включатиме десятки систем Stinger, вертольоти, танки, зенітні установки, кулемети та інші види озброєння.

Про це повідомляє пресслужба уряду Великої Британії.

До групи входять Естонія, Великобританія, Польща, Латвія, Литва, Данія, Чехія, Нідерланди та Словаччина.

Міністри оборони цих країн зустрілися сьогодні, 19 січня. Їхню спільну заяву опублікував британський уряд.

“Ми визнаємо, що озброїти Україну для витіснення Росії з її території так само важливо, як і озброїти їх для захисту того, що вони мають. Разом ми продовжимо підтримувати Україну в переході від опору до вигнання російських військ з української землі”, – йдеться у заяві.

Нового рівня необхідної бойової могутності можна досягти тільки за рахунок комбінації ескадрилій основних бойових танків, що знаходяться під протиповітряною і протиракетною обороною, що діють разом з дивізійними артилерійськими групами, і подальшого глибокого прицільного вогню, який дозволяє націлюватися на російські вузли тилового забезпечення, відзначили міністри оборони.

“Тому ми зобов’язуємося колективно добиватися доставки безпрецедентного набору пожертвувань, включаючи основні бойові танки, важку артилерію, засоби протиповітряної оборони, боєприпаси та бойові машини піхоти для оборони України”, – йдеться у заяві.

Ця допомога буде надіслана Україні з національних запасів зазначених країн.

“Прийнявши цю “Талінську обіцянку”, ми вирушимо завтра, 20 січня, на нараду Групи захисту України в Рамштайні і настійно закликаємо інших союзників і партнерів наслідувати наш приклад і якнайшвидше внести свої власні заплановані пакети підтримки, щоб забезпечити перемогу України на полі бою у 2023″, – йдеться у заяві.

Данія продовжує військову та гуманітарну підтримку України. Данія також продовжить навчання українських військовослужбовців, включаючи програму навчання українських новобранців під керівництвом Великобританії. Данія пожертвувала чи профінансувала військову допомогу на суму близько 600 мільйонів євро. Пожертви зброї та військова підтримка триватимуть у тісній співпраці з союзниками та відповідно до потреб України.

Чехія продовжуватиме надавати підтримку Україні постачанням військової техніки. “Ми працюємо з нашою оборонною промисловістю над збільшенням їх виробничих потужностей, щоб надавати ще більшу підтримку, особливо у плані виробництва великокаліберних боєприпасів, гаубиць та БТР”, – повідомили у британському уряді. Ключовим компонентом буде технічне обслуговування поставленого обладнання.

Естонія. Естонський пакет складається з десятків 155-мм гаубиць FH-70 та 122-мм гаубиць D-30, тисяч 155-мм артилерійських боєприпасів, машин підтримки артилерійських частин, сотень протитанкових гранатометів Carl-Gustaf M2 з боєзапасом. Крім того, 2023 року Естонія продовжить проводити як базову, так і спеціальну підготовку сотень військовослужбовців ЗСУ.

Латвія готує нову допомогу з додатковими десятками переносних зенітно-ракетних комплексів (Stinger) та додатковими елементами ППО, двома гелікоптерами M-17, десятками кулеметів з боєприпасами, кількома десятками БПЛА та запчастинами для гаубиць M109. Латвія також вкладає величезні кошти у навчання українських солдатів. 2023 року Латвія планує навчити близько 2000 українських солдатів за різними програмами, починаючи від базової піхотної підготовки, закінчуючи спеціалізованими курсами.

Литва. Новий литовський пакет летальної підтримки складається з десятків зенітних знарядь L-70 із десятками тисяч боєприпасів та двох вертольотів Мі-8. Ще цього року країна вкладе 40 млн євро на закупівлю для ЗСУ. Сюди увійдуть антидрони, оптика, тепловізійні пристрої та дрони. Крім того, 2 млн євро буде переведено до Міжнародного фонду Великобританії для фінансування проектів з придбання важкого озброєння, такого як артилерійські системи та боєприпаси, платформи прямого наведення або бойові броньовані машини. Загальна вартість майбутнього пакету летальної підтримки Литви становить 125 млн євро.

Польща продовжуватиме надавати військову та гуманітарну допомогу Україні доти, доки це необхідно. Новий польський пакет складається з зенітних установок С-60 з боєзапасом 70 000 одиниць. Польща вже передала 42 бойові машини піхоти разом із навчальними комплектами для двох механізованих батальйонів. Крім того, Польща продовжує постачання 155-мм гаубиць KRAB та забезпечує Україну різними типами боєприпасів. Також постійно проводиться медична та інженерна підготовка. Крім того, Польща готова надати роту танків Leopard 2 із 1000 одиниць боєкомплекту. До цього буде створено ширшу коаліцію донорів танків Leopard 2.

Словаччина. На додаток до вже переданого важкого обладнання Словаччина продовжить інтенсивні переговори з союзниками щодо можливостей розблокування додаткового обладнання для України. Наразі зусилля зосереджені на можливостях, пов’язаних з основними бойовими танками, бойовими машинами піхоти, системами ППО, а також збільшенні виробництва гаубиць, обладнання для розмінування та боєприпасів. Конкретні деталі будуть розроблені пізніше на основі обміну думками із союзниками та партнерами. Словаччина продовжить навчання українських солдатів та розширить навчання на вимогу України.

Об’єднане Королівство. Прискорений пакет Сполученого Королівства складається з ескадрильї танків Challenger 2 із броньованими ремонтно-евакуаційними машинами; 155-мм самохідних знарядь AS90; сотень броньованих та захищених машин; пакету підтримки маневрів, включаючи можливості прориву мінних полів та наведення мостів; десятків безпілотних авіаційних комплексів для підтримки української артилерії; 100 000 артилерійських пострілів; сотень більш складних ракет, включаючи ракети GMLRS, ракети ППО Starstreak та ракети ППО середньої дальності; 600 протитанкових боєприпасів Brimstone; комплектів запчастин для ремонту до сотні українських танків та БМП. Пакет доповнюється базовим навчанням і навчанням молодших командирів ЗСУ у Великій Британії з дев’ятьма міжнародними партнерами. Мета – навчання ще близько 20 000 військових ЗСУ у 2023 році. Великобританія також координує діяльність Міжнародного фонду для України, який разом із партнерами залучив майже 600 млн фунтів стерлінгів. Про перший пакет підтримки від фонду буде оголошено найближчим часом.