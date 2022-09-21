Політика

“Це не блеф”: Путін пригрозив Заходу ядерною зброєю

21 Вересня 2022 09:31
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Російський диктатор Володимир Путін погрожував Заходу ядерною зброєю, додавши, що в Росії вона перевершує озброєння країн НАТО.

Він заявив, що нібито у Вашингтоні, Лондоні, Брюсселі підштовхують Київ до перенесення військових дій на територію РФ.

“Вже не таючись кажуть, що РФ має бути всіма силами розгромлена на полі бою, з подальшим позбавленням політичного, економічного, культурного суверенітету. У хід пішов і ядерний шантаж. Йдеться не лише про заохочені обстріли ЗАЕС, що загрожує атомною катастрофою. Але й про висловлювання деяких високопоставлених представників провідних країн про можливість і допустимість застосування проти РФ зброї масової поразки – ядерної зброї”, – сказав він.

Путін наголосив, що при загрозі Росія використовує ядерну зброю.

“Тим хто дозволяє собі такі висловлювання, хочу нагадати, що наша країна також має у своєму розпорядженні різні системи поразки і за окремими компонентами більш сучасними, ніж у країн НАТО. При загрозі своєї територіальної цілісності Росія використовує всі наявні кошти, це не блеф”, – заявив він.


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