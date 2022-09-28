Політика

Чотири сотні окупантів, літак та опорні пункти: у Генштабі оприлюднили втрати ворога

28 Вересня 2022 10:24
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війна

За минулу добу РФ втратила близько 400 військовослужбовців, один літак, 12 безпілотників. Також ЗСУ повідомляють про збиту ракету. 

Такі дані наводить Генштаб станом на ранок 28 вересня.

Загальні бойові втрати РФ із 24 лютого орієнтовно склали:

  • особового складу  ‒ близько 58 150 (+400) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2 312 (+6) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 4 889 (+8) од,
  • артилерійських систем – 1 381 (+3) од,
  • РСЗВ – 331 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 175 (+0) од,
  • літаків – 262 (+1) од,
  • гелікоптерів – 224 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 989 (+12),
  • крилаті ракети ‒ 242 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3 742 (+12) од,
  • спеціальна техніка ‒ 131 (+0).

Найбільших втрат окупанти зазнали на Краматорському та Донецькому напрямках.  На Донбасі авіація Сил оборони України завдала 17 ударів по ворогу. Підтверджено ураження 14 районів зосередження живої сили і військової техніки, 3 опорних пунктів та 7 позицій зенітних ракетних комплексів. Крім того, за добу, українські підрозділи протиповітряної оборони знищили літак, 6 БпЛА та керовану авіаційну ракету Х-59 ворога.

Ракетні війська і артилерія уразили 12 районів зосередження живої сили та техніки противника, 4 склади з боєприпасами, позиції засобів протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби, зокрема, автоматизовану станцію перешкод «Житель».


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