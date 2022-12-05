Політика

Чорногорія підписала декларацію про підтримку вступу України до ЄС та НАТО

5 Грудня 2022 21:46
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Євросоюз, нато

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Чорногорії Дрітан Абазович підписали спільну декларацію про євроатлантичну перспективу України.

Про це повідомили в Офісі президента та посольстві України в Чорногорії.

Як зазначається, декларація визначає пріоритетні напрями співпраці між Україною та Чорногорією в межах стратегічного курсу Києва на набуття повноправного членства в НАТО.

Під час онлайн-переговорів лідери також обговорили питання європейської інтеграції України та Чорногорії як кандидатів на вступдо Євросоюзу. Зеленський та Абазович підтримали практичну взаємодію в контексті підготовки України до початку передвступних переговорів.

Окремо вони обговорили реалізацію Україною стратегії євроатлантичної інтеграції. Президент зазначив, що Україна розраховує на використання досвіду Чорногорії, яка вже пройшла свій шлях до членства в НАТО.

Абазович наголосив, що його країна підтримує політику відкритих дверей Альянсу і перспективу набуття Україною повноправного членства в НАТО. Прем’єр запевнив, що Україна може розраховувати на повну підтримку з боку Чорногорії.


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