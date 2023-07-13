Політика

Члени НАТО закликали Зеленського «охолонути» після критики позиції Альянсу — Bloomberg

13 Липня 2023 07:20
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зеленський, нато

Президент України Володимир Зеленський на початку саміту НАТО був незадоволений позицією лідерів країн Альянсу щодо запрошення України, партнери закликали його «охолонути» та переглянути пропозицію від організації.

Про це пише Bloomberg із посиланням на дипломатів та офіційних осіб, залучених до саміту.

У перший день саміту, 11 липня, Зеленський назвав «абсурдним» неготовність НАТО надати Україні запрошення або оголосити терміни набуття членства. Зі свого боку, міжнародні партнери розкритикували таку реакцію Зеленського.

За словами співрозмовника видання, під час вечері того ж дня, члени НАТО закликали Зеленського «охолонути» і переглянути своє ставлення до нової пропозиції Альянсу, а саме до зобов’язання щодо можливого членства та нових гарантій безпеки від «Великої семи».

Це звернення від союзників вплинуло на позицію українського президента, передає ЗМІ.

Як пише Bloomberg, лідери НАТО шукали таке формулювання, яке виглядало б як прогрес щодо України, і водночас не наближало б Альянс до війни з РФ.


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