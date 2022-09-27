Політика

Членів НАТО закликали поповнювати запаси боєприпасів якомога швидше

27 Вересня 2022 19:15
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зброя, нато

Країни-члени НАТО закликають поповнювати запаси боєприпасів якомога швидше для продовження підтримки України.

Про це повідомляє прес-служба НАТО.

Сьогодні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг скликав надзвичайне засідання Конференції національних директорів із питань озброєнь. Зустріч була присвячена наслідкам війни Росії проти України, а також можливостям НАТО зі збільшення запасів боєприпасів.

Генеральний секретар закликав членів Альянсу продовжувати поповнювати запаси якомога швидше.

“Збільшення запасів НАТО забезпечить нам продовження підтримки України”, – сказав він.

Столтенберг зазначив, що члени НАТО повинні працювати з промисловістю, аби поповнити запаси боєприпасів і надавати Україні необхідну підтримку до тих пір, поки вона буде потрібна.

Під час зустрічі також обговорювалися способи, за допомогою яких члени Альянсу можуть краще зрозуміти будь-які прогалини в запасах і разом усувати їх.


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