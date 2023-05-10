Чехія передасть Україні ЗРК “Куб”, а також “відносно велику” кількість ракет — Павел

Чехія передасть Україні два радянські зенітно-ракетні комплекси “Куб” з “відносно великою” кількістю ракет. Про це повідомив чеський президент Петр Павел в ефірі місцевого радіо, цитує його České noviny.

За його словами, вирішальним фактором для України є забезпечення достатньою кількістю бронетехніки та боєприпасів.

“Це те, чого не вистачає Україні, тому що вирішальна частина битви має пройти на землі”, — сказав Павел.

Він зазначив, що зараз у стадії поставки перебувають два ЗРК “Куб” з “відносно великою” кількістю ракет, які Україна може одразу використати, оскільки має навчених для такого типу техніки бійців.

Радянська система КУБ, що отримала за свій зовнішній вигляд прізвисько “три пальці смерті”, використовується для наведення на літаки або гелікоптери. На озброєнні чеської армії його замінять ракетні комплекси SPYDER виробництва Ізраїлю.

Павел підкреслив, що Чехія також може надати боєприпаси не лише із власних ресурсів, а й із ресурсів третіх країн.