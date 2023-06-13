Політика

Британська розвідка виявила маршрут великих поставок іранських дронів-камікадзе до Росії

13 Червня 2023 10:45
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росія, іран

В останні місяці Росія працювала над забезпеченням довгострокових та великих поставок безпілотних літальних апаратів односторонньої дії (OWA-UAV). Поставляючи цю зброю, Іран продовжує порушувати резолюцію 2231 Ради Безпеки ООН.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії.

Як зазначається у зведенні, Росія перейшла від отримання невеликих іранських партій БПЛА повітряним транспортом до більших партій за допомогою кораблів з Ірану через Каспійське море.

За даними британської розвідки, цей міжнародний транзитний коридор Північ-Південь набув значно більшого значення після вторгнення. Він дозволяє Росії отримати доступ до азіатських ринків, у тому числі до поставок зброї, способами, які, як вона сподівається, менш уразливими для міжнародних санкцій.

“Росія також працює над тим, щоб почати внутрішнє виробництво БПЛА, майже напевно за допомогою Ірану. Росія, швидше за все, інвестує в БПЛА, тому що вони забезпечують Росії відносно дешевий ударний потенціал великої дальності в той час, коли вона витратила більшу частину своїх запасів крилатих ракет в Україні”, – зазначають у Міноборони Британії.


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