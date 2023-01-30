Британія передасть Challenger 2 в Україну до літа, – Уоллес

Постачання танків Challenger 2, які в рамках військової допомоги передасть Україні Великобританія, очікуються до літа.

Про це заявив міністр оборони Великобританії Бел Уоллес, повідомляє Sky News.

“Це (постачання в Україну) буде до початку літа або в травні. Ймовірно, ближче до Великодня”, – заявив він.

При цьому міністр додав, що з міркувань безпеки він не може повідомити графік навчання українських військ використання танків, повідомивши, що навчання розпочнуться з навчання індивідуальному управлінню машинами, а потім перейде до ведення бою в строю.