Політика

Британія передасть Challenger 2 в Україну до літа, – Уоллес

30 Січня 2023 18:38
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зброя, британія

Постачання танків Challenger 2, які в рамках військової допомоги передасть Україні Великобританія, очікуються до літа.

Про це заявив міністр оборони Великобританії Бел Уоллес, повідомляє Sky News.

“Це (постачання в Україну) буде до початку літа або в травні. Ймовірно, ближче до Великодня”, – заявив він.

При цьому міністр додав, що з міркувань безпеки він не може повідомити графік навчання українських військ використання танків, повідомивши, що навчання розпочнуться з навчання індивідуальному управлінню машинами, а потім перейде до ведення бою в строю.


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