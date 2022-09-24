Близько 90% повісток у Криму отримали кримські татари, – КримЅОЅ

Російські окупанти в рамках оголошеної в РФ мобілізації масово розсилають повістки кримським татарам, повідомляє громадська організація КримЅОЅ.

“За попередніми оцінками, близько 90% повісток у Криму отримали кримські татари. Водночас кримські татари – це 13-15% населення півострова. Такі масштаби мобілізації можуть призвести до прихованого геноциду кримськотатарського народу”, – розповів аналітик організації Євген Ярошенко.

Як зазначають в організації, згідно з нормами міжнародного права однією з форм геноциду є умисне створення життєвих умов, розрахованих на повне або часткове знищення етнічної групи.

“Кримські татари є громадянами і корінним народом України, яких Росія може цілеспрямовано знищувати, кинувши на війну проти власної держави”, – зазначив Ярошенко.

Призов жителів окупованих територій до лав окупаційної армії заборонений ст.51 IV Женевської конвенції і є воєнним злочином. Окремим воєнним злочином є примус громадян України до участі у бойових діях проти власної держави.

Загалом з моменту початку “часткової мобілізації” в Росії в окупованому Криму повістки в російську армію отримали близько 5000 жителів.