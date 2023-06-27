Політика

Блінкен закликав співробітників Держдепу США не коментувати заколот Пригожина, – ЗМІ

27 Червня 2023 09:04
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росія, сша, заколот

Увечері 23 червня державний секретар США Ентоні Блінкен надіслав термінову телеграму до усіх посольств з наказом не обговорювати бунт Пригожина в Росії.

Про це інформує Axios з посиланням на трьох американських чиновників.

“У телеграмі Блінкен сказав усім співробітникам Держдепартаменту ні з ким не обговорювати ситуацію в Росії”, – розповіли анонімні джерела.

Незвичайна телеграма була розіслана всім американським дипломатам у всьому світі. Це показало рівень тривоги в адміністрації Байдена та наскільки важливим для Білого дому та Державного департаменту є те, щоб жоден дипломат не створив враження причетності США до подій у Росії, йдеться у відомстві.

Якщо представники іноземних держав запитали американських дипломатів про розвиток подій у РФ, то сказано, що вони повинні лише відповісти, що США стежать за ситуацією.

У телеграмі додається, що ситуацією займається безпосередньо секретар Ентоні Блінкен та його найближчий персонал. Держдеп хотів, щоб чиновники не коментували ситуацію, доки не з’явиться більше інформації про те, що відбувається.


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