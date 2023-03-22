Політика

Блінкен: Європейські країни мають заарештувати путіна, якщо він приїде

22 Березня 2023 22:09
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путін, блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив у середу, що будь-яка європейська країна, яка є стороною Міжнародного кримінального суду (МКС), має заарештувати президента путіна, якщо він відвідає її, інформує УНН.

“Я думаю, що будь-хто, хто є стороною в суді і має зобов’язання, повинен виконувати свої зобов’язання”, – сказав Блінкен у відповідь на запитання сенатора-республіканця Ліндсі Грема на слуханнях у комітеті Сенату з асигнувань.

Блінкен не став говорити, чи передасть влада США президента росії МКС, якщо він приїде до цієї країни, зазначивши, що США не є стороною в суді.

“Я не думаю, що він має якісь плани приїхати сюди найближчим часом”, — зауважив Блінкен.

путін останніми роками практично не залишав росію, а до США він не їздив з 2015 року.

Минулого тижня МКС видав ордер на арешт путіна за його роль у широкомасштабній кампанії кремля щодо насильницької депортації українських дітей до росії.

У звіті, опублікованому в середині лютого Обсерваторією конфліктів Єльською гуманітарною дослідною лабораторією, що підтримується Держдепартаментом США, йдеться, що понад 6000 дітей — у віці від кількох місяців до 17 років — перебувають під вартою в росії.

Було виявлено 43 установи, які є частиною великої мережі, куди направляли дітей, що простяглася “від одного кінця росії до іншого”, включаючи окупований росією Крим, “східне узбережжя Тихого океану ближче до Аляски, ніж до Москви, і Сибір”, – сказав Натаніель Реймонд із Єльської лабораторії гуманітарних досліджень.

“Основною метою таборів, є політичне перевиховання”, — сказав він, зазначивши, що щонайменше 32 установи, зазначені у звіті, “займаються систематичним перевихованням, яке знайомить дітей з України з орієнтованими на росію академічними поглядами, культурними, патріотичними, а у деяких випадках і спеціальне військове виховання”.


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