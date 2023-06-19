Політика

Блінкен: Пекін підтвердив, що не постачатиме Росії зброю

19 Червня 2023 17:01
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китай, сша

Держсекретар США Ентоні Блінкен, який перебуває в Пекіні з офіційним візитом, заявив, що Китай підтвердив свою обіцянку не постачати Росії зброю для війни проти України.

У той же час Блінкен висловив занепокоєння можливою співпрацею з Росією приватних китайських фірм, повідомляє BBC.

“Ми [США] – та інші країни – отримали від Китаю запевнення, що він не надає і не допомагатиме Росії летальною зброєю”, – заявив Блінкен журналістам після дводенних переговорів.

“Ми не бачили жодних даних, які б свідчили про протилежне. Однак нас постійно турбують китайські фірми – компанії, які можуть надавати технології, які використовуються Росією для продовження агресивної війни”, – додав він.


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