Білий дім шукав способи, як таємно переправити Байдена в Україну, – Politico

Помічники президент США Джо Байдена досліджували, чи може американський лідер безпечно приїхати до України під час візиту до Польщі. Вони шукали способи, як таємно перетнути кордон.

Про це повідомляє Politico.

“Помічники досліджували спроби таємно переправити Байдена через кордон в Україні, але поїздку майже виключили”, – йдеться у повідомленні.

Проте у Білому домі вирішили, що візит Байдена в Україну буде занадто небезпечним, тому відкинули таку можливість.

“Більшість помічників вважають, що загроза безпеці для Байдена чи України не варта того”, – зазначають журналісти.