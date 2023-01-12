Білорусь досі не потрапила під санкції ЄС через запит України, – журналіст

Європейський Союз не ввів санкції проти режиму білоруського диктатора Олександра Лукашенка разом із РФ через одну із причин. А саме через запит України.

Про це повідомив журналіст “Радіо Свобода” Рікард Йозвяк.

“Одна з причин, через яку Білорусь не потрапила під санкції разом з Росією в останніх санкційних пакетах, полягає в тому, що Україна попросила не включати туди Мінськ”, – написав журналіст.

one of the reasons why #Belarus hasn't been sanctioned together with #Russia in the EU's last sanctions packages is that #Ukraine has requested that Minsk is to be kept out. https://t.co/MWMvHspALA — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) January 12, 2023