Бербок була відсутня на засіданні Радбезу ООН, бо не хотіла слухати Лаврова, – Bild

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок вчора була відсутня у Раді Безпеки ООН, бо не хотіла слухати брехню глави МЗС РФ Сергія Лаврова, що виступав там. Замість цього вона займалася евакуацією німецького посольства з Судану.

Про це повідомляє Bild.

“Лавров хотів знову розповідати про business as usual, мовляв, все добре, в той час як Росія досі веде свою незаконну та криваву війну”, – пише видання, посилаючись на німецьких дипломатів.

Далі наводиться їхня заява: “Ми не братимемо участі у настільки очевидній пропаганді та цій цинічній брехні”.

Видання додає, що, таким чином, Бербек прямо відхилила запрошення Лаврова на засідання Радбезу.