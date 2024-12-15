Політика

“Балу” про бої за Шевченко: “все трохи не так, як малює DeepState”
15 Грудня 2024 13:31
читать на русском →
покровськ
Ілюстративне фото / Фото 110 ОМБр

На Покровському напрямку тривають інтенсивні бої, зокрема в районі населеного пункту Шевченко. Про це повідомив боєць 210-го окремого штурмового батальйону “Берлінго” з позивним “Балу”.

За його словами, російські війська активно підтягують резерви та використовують погодні умови, щоб утримувати позиції. Ситуація ускладнюється через урбанізовану місцевість, яка дає ворогу певну перевагу.

“Вони забиваються, як криси, в усі шпарини та дірки, і сидять там. На посадках їх стримувати легше”, — зазначив боєць.

Також “Балу” зауважив, що реальна ситуація на полі бою значно складніша, ніж це відображають на мапах DeepState.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
15 Грудня 2024 12:59

Окупанти збільшили використання дронів і артилерійських боєприпасів на півдні України
15 Грудня 2024 14:41

ДТП під Львовом: водій-утікач, який спричинив трагедію, був затриманий
15 Грудня 2024 13:31

“Балу” про бої за Шевченко: “все трохи не так, як малює DeepState”
15 Грудня 2024 11:55

Українського посла у США атакували пранкери
15 Грудня 2024 11:23

Росіяни вдарили ракетою по Харкову, щонайменше один постраждалий
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій ЧЕВОРДОВ

Чому Путін не прийме швидкий мир від Трампа: погляд із грудня 2024 року
Олександр ТУРЧИНОВ

Україна звільнила Сирію
Олександр АРОНЕЦЬ

Друзі Саши Януковича залякують блогерів?
Юрій САПРОНОВ

Волонтери України — це опора для військових і сила духу народу!
Юрій ЛУЦЕНКО

Як я бачу нинішню ситуацію?
Юрій САПРОНОВ

Людей бракує
усі думки