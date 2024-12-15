“Балу” про бої за Шевченко: “все трохи не так, як малює DeepState”

На Покровському напрямку тривають інтенсивні бої, зокрема в районі населеного пункту Шевченко. Про це повідомив боєць 210-го окремого штурмового батальйону “Берлінго” з позивним “Балу”.

За його словами, російські війська активно підтягують резерви та використовують погодні умови, щоб утримувати позиції. Ситуація ускладнюється через урбанізовану місцевість, яка дає ворогу певну перевагу.

“Вони забиваються, як криси, в усі шпарини та дірки, і сидять там. На посадках їх стримувати легше”, — зазначив боєць.

Також “Балу” зауважив, що реальна ситуація на полі бою значно складніша, ніж це відображають на мапах DeepState.