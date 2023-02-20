Бахмут важливо утримати, але не ціною загибелі всіх бійців, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Бахмут є важливим містом, яке необхідно захистити, але не за ціною загибелі всіх воїнів.

Про це Зеленський повідомив в інтерв’ю газеті Corriere della Sera.

Уряд України готує контратаку паралельно з обороною міста. За словами президента, Бахмут є одним з багатьох населених пунктів, які були зруйновані російськими окупантами на Донбасі.

Зеленський підкреслив, що воюватимуть розумно та не за будь-яку ціну. Він також зазначив, що російська сторона планує продовжити окупацію Донецької області і можливо направитися до Дніпра, якщо буде можливість. Проте, уряд України збирається чинити опір і готується до наступної контратаки.