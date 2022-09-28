Автівки, генератори, мости: Франція відправить в Україну понад тонну гуманітарної допомоги

В Уряді Франції вирішили надати Україні додаткову гуманітарну допомогу, а також взяти на себе витрати на доставку української пшениці до Ефіопії та Сомалі.

Про це заявила міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна під час брифінгу в Києві.

«Це найбільша за масштабом гуманітарна операція. Завтра ввечері я буду в Марселі на відправленні цього корабля», – розповіла Колонна.

Псевдореферендуми. Оборонна та гуманітарна допомога. Брифінг Кулеба – Колонна 🔴 Сьогодні відбулася зустріч міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби з міністеркою з питань Європи та закордонних справ Франції Катрін Колонною. Ключовою темою переговорів були псевдореферендуми, які проводить Росія на тимчасово окупованих територіях України. 🔸 Позиція Франції та України єдина – “псевдореферендуми” – це вистава, організована Путіним, яка не матиме жодних наслідків для міжнародної ситуації та позиції партнерів щодо агресії РФ проти України. 🔸 Під час переговорів було зроблено ще один крок уперед до підписання контракту про передачу Україні артилерійських систем CEASAR. 🔸 Крім того, міністри обговорили ситуацію на ЗАЕС та глобальну продовольчу ситуацію. 🔺 Колонна також заявила, що Франція готує до відправки корабель з понад тонною гуманітарного вантажу для України ⤵ #stoprussia #FREEДОМ Posted by UATV українською on Tuesday, September 27, 2022

Як повідомляє УП, для потреб цивільного захисту передають 15 пожежно-рятувальних машин, з яких п’ять – вживані і 10 нових; вісім “моторизованих плавзасобів” та 19 тонн засобів для рятувальних операцій і засобів індивідуального захисту.

Для медичних потреб передають 25 тонн найнеобхідніших медичних засобів і препаратів, у тому числі для реанімації, а також медичний автомобіль з радіологічним обладнанням, що дозволяє проводити дослідження на місці.

Для підтримки людей, що не мають нормального доступу до продуктів харчування, передають 60 тисяч пайків (по два обіди в кожному), 48 тонн готових продуктів харчування, 13 тонн молока.

Також передають генератори, будматеріали, 200 метрів імпровізованих мостів, які допоможуть швидко відновлювати інфраструктуру.

З Констанци (Румунія) вантаж перевезуть до гуманітарного хабу у Сучаві, його поїдуть супроводжувати французькі рятувальники. Далі, у контакті з посольствами Франції в Україні та Румунії, складові вантажу передадуть ДСНС, Міністерству охорони здоров’я, на Чернігівщину, Харківщину, Одещину та у Стрий.