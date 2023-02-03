Арахамія анонсував нові чистки у парламенті

Незабаром ще двох народних депутатів від колишньої ОПЗЖ позбавлять мандатів. Це станеться найближчого пленарного тижня.

Про це повідомив очільник фракції “Слуга народу” Давид Арахамія.

“Продовжуємо працювати над очищенням парламенту від представників заборонених партій. Найближчого пленарного тижня очікуємо щонайменше -2 мандати. А може і більше. Деталі – згодом”, – зазначив Арахамія.

Він додав, що процес буде проходити у рамках Конституції і законів України, тобто без шансів на оскарження в українських і міжнародних судах.

“На жаль, це не так швидко, як нам усім би хотілося. Зате надійно. Працюємо далі й будемо інформувати про результати”, – додав нардеп.