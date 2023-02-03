Політика

Арахамія анонсував нові чистки у парламенті

3 Лютого 2023 14:41
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кадри

Незабаром ще двох народних депутатів від колишньої ОПЗЖ позбавлять мандатів. Це станеться найближчого пленарного тижня.

Про це повідомив очільник фракції “Слуга народу” Давид Арахамія.

“Продовжуємо працювати над очищенням парламенту від представників заборонених партій. Найближчого пленарного тижня очікуємо щонайменше -2 мандати. А може і більше. Деталі – згодом”, – зазначив Арахамія.

Він додав, що процес буде проходити у рамках Конституції і законів України, тобто без шансів на оскарження в українських і міжнародних судах.

“На жаль, це не так швидко, як нам усім би хотілося. Зате надійно. Працюємо далі й будемо інформувати про результати”, – додав нардеп.


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