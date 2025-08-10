114 бойових зіткнень з початку доби – Генштаб

За даними Генерального штабу Збройних Сил України станом на 16:00 10 серпня 2025 року, від початку доби на фронті відбулося 114 бойових зіткнень. Українські воїни успішно зупиняють ворога, тримають позиції та руйнують плани агресора.

Російські артилерійські обстріли вразили райони низки населених пунктів, серед яких Архипівка та Карповичі на Чернігівщині, а також Тур’я, Велика Береза, Мар’їне, Бачівськ, Ходине, Бруски, Фотовиж, Бояро-Лежачі та Хлібороб на Сумщині.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках ворог завдав трьох авіаударів, застосувавши чотири керовані авіабомби, а також здійснив 118 обстрілів, зокрема п’ять із реактивних систем залпового вогню.

Українські захисники відбили наступ ворога в районі Вовчанська на Південно-Слобожанському напрямку. На Куп’янському напрямку агресор чотири рази намагався просунутися в районах Радьківка, Кіндрашівка, Петропавлівка, Степова Новоселівка, два зіткнення тривають.

Лиманський напрямок зазнав восьми атак, п’ять з яких досі тривають. Ворог активізувався біля Карпівки, Колодязів, а також у напрямку Шандриголового й Дронівки.

На Сіверському напрямку російські окупанти здійснили п’ять атак, проте українські війська успішно їх відбили, не давши просунутися поблизу Григорівки, Виїмки та Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку ворог вів наступальні дії в районі Новомаркового, Часового Яру та біля Білої Гори, проте всі три атаки були відбиті.

Торецький напрямок зазнав семи атак, ворог намагався просунутися в районах Диліївки, Торецька, Олександро-Калинове, Катеринівки, а також у напрямках Русиного Яру і Плещіївки.

На Покровському напрямку російські війська 17 разів намагалися прорвати оборону в районах Полтавки, Володимирівки, Затишка, Кучерового Яру, Заповідного, Красного Лимана, Миролюбівки, Сухецького, Чунишина, Звірового, Котлиного, Горіхового та Федорівки. Українські захисники відбили 15 атак, бої тривають.

На Новопавлівському напрямку відбито сім атак ворога біля Зеленого Гаю, Вільного Поля, Темирівки, Мирного, Олександрограда, Воскресенки, Шевченка та Ольгівського, чотири атаки тривають.

Авіація агресора завдала ударів по Новоданилівці та Юльївці на Оріхівському напрямку, також вела спроби просування поблизу Кам’янського.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив чотири безуспішні атаки, а населений пункт Козацьке зазнав удару некерованими авіаційними ракетами.

На інших напрямках суттєвих змін не зафіксовано.