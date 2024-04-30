Politico: Як Україна позбавляє Росію бензина та дизеля

Удари українських безпілотників по нафтопереробних заводах у глибині Росії призвели до того, що Кремль намагається захистити власну територію, водночас ведучи війну проти свого сусіда. Але ці атаки також призвели до немислимого – найбільша нафтова держава світу залишилася без бензину.

Про це йдеться у матеріалі Politico.

Ціни на дизельне паливо для російських споживачів злетіли до небес, піднявшись майже на 10 відсотків лише за останній тиждень. Вартість бензину також досягла шестимісячного максимуму, збільшившись більш ніж на 20 відсотків з початку року, оскільки пропозиція скорочується і все більше заводів змушені призупиняти виробництво.

Минулої середи два паливних сховища, що належать російському енергетичному гіганту “Роснефть”, приблизно за 500 кілометрів від кордону з Україною, були серйозно пошкоджені безпілотниками. Цього року більше десятка нафтопереробних заводів у дев’яти російських регіонах зазнали подібних ударів.

“Це як комар – коли ви не можете його знайти, не можете його вбити, а він повертається кожної ночі, ви будете виснажені”, – сказав Філіп Інгрем, колишній офіцер британської військової розвідки і планувальник НАТО. “Це дуже хороший спосіб зняти напругу з лінії фронту”.

В результаті Москва скоротила експорт палива до майже історичного мінімуму, відвантаживши минулого тижня трохи більше 712 тисяч тонн дизельного палива, порівняно з понад 844 тисячами за той же тиждень у 2023 році.

Для Москви це і політична, і військова проблема. Крім того, що дешеве паливо має важливе значення для військових зусиль Росії, воно є ключовою частиною пропозиції президента Владіміра Путіна для населення.

Схоже, що ця тенденція збережеться в осяжному майбутньому.

Виступаючи цього тижня перед місцевими ЗМІ, Ігор Юшков, аналітик російського Фонду національної енергетичної безпеки, заявив, що ціни навряд чи знизяться найближчим часом – і країні, можливо, навіть доведеться імпортувати бензин із запасів, що зберігаються в сусідній Білорусі.

Минулого року Москва була змушена запровадити заборону на експорт бензину і дизельного палива через дефіцит на внутрішньому ринку, де ціни історично утримувалися на низькому рівні, щоб заспокоїти автомобілістів і штучно стимулювати сільськогосподарський сектор.

Однак, коли паливо подорожчало на міжнародному ринку, посередники почали наживатися на продажі дешевого бензину за кордон, який призначався для використання всередині Росії, що призвело до створення бурхливого “чорного ринку”. Москва послабила заборону в листопаді, але була змушена знову запровадити її в березні через українські удари.

У той час як більшість західних країн припинили імпорт російського нафтопродуктів, таких як бензин і дизельне паливо, Об’єднані Арабські Емірати, а також кілька південноамериканських і північноафриканських країн продовжували купувати його, щоб скористатися низькими цінами або реекспортувати його.

“Фізичні санкції” з боку України можуть прискорити фактичні санкції”, – вважає Марія Шагіна, експерт з російської економіки Міжнародного інституту стратегічних досліджень. “Київ виявив технологічну вразливість Москви, а удари українських безпілотників по російських нафтопереробних заводах прискорюють вплив західних санкцій, які вже призвели до того, що ці заводи намагаються замінити західне обладнання, запчастини та програмне забезпечення”.

Однак зусилля України перекрити потік палива і коштів, які Кремль використовує для того, щоб сіяти смерть і руйнування, викликали застереження з боку Сполучених Штатів, а високопосадовці, такі як міністр оборони Ллойд Остін, публічно застерігали від ударів, побоюючись, що вони можуть підірвати світовий енергетичний ринок. Москва, тим часом, активно атакувала українську інфраструктуру, зруйнувавши електромережу країни і зануривши мільйони людей у темряву.

Київ пообіцяв зробити все можливе, щоб підірвати здатність Росії вести війну, незважаючи на попередження.