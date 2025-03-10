Кримінал

На Харківщині затримали чоловіка, який зґвалтував 13-річну дівчинку
10 Березня 2025 18:43
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На Харківщині поліцейські затримали 47-річного чоловіка, який вчинив сексуальне насильство щодо 13-річної дівчинки.

Про це повідомляє пресслужба поліції Харківщини.

“47-річний мешканець Берестинського району скористався відсутністю перехожих та почав переслідувати малолітню дівчину. Наздогнавши, чоловік повалив 13-річну потерпілу на землю та вчинив дії сексуального характеру”, – розповіли правоохоронці.

Правоохоронці затримали чоловіка та оголосили йому про підозру у вчиненні сексуального насильства. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі, зазначили в поліції.


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