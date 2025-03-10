Зеленський прибув до Саудівської Аравії, де мають відбутися українсько-американські переговори

Президент України Володимир Зеленський 10 березня прибув до Саудівської Аравії, де відбудуться українсько-американські переговори.

Як повідомляє The Guardian, у Джидді Зеленський зустрінеться зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом ібн Салманом Аль Саудом. Також заплановані перемовини з американською делегацією, де, за словами українського президента, обговорюватимуть питання підтримки Києва з боку Вашингтона та шляхи досягнення миру.

За даними “Суспільного”, Україна планує запропонувати встановлення режиму тиші на морі, заборону на далекобійні удари та звільнення полонених. Окрім того, очікується підписання угоди про рідкісноземельні копалини.

Раніше Зеленський заявляв, що першими кроками до миру мають стати заборона на використання ракет, далекобійних дронів та авіабомб. Водночас представники адміністрації Дональда Трампа наголошували, що Україна має “продемонструвати готовність” до миру – лише після цього США можуть відновити військову допомогу Києву.