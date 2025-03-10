Кримінал

Від початку року відкрито майже 10 тисяч проваджень через несплачені штрафи ТЦК, – Опендатабот
10 Березня 2025 16:28
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Група оповіщення ТЦК виписує повістку / Фото: УНІАН
Група оповіщення ТЦК виписує повістку / Фото: УНІАН

З початку 2025 року в Україні відкрили майже 10 тисяч проваджень через несплачені штрафи за порушення військового обліку.

Це майже дорівнює показнику за весь минулий рік, повідомляє Опендатабот.

“9 658 виконавчих проваджень через порушення правил військового обліку — тобто через протерміновані та несплачені штрафи від ТЦК — було відкрито від початку року. Це майже стільки ж, як за весь 2023 рік — 10 541 провадження. Попри те, що боргів за штрафи більшає, українці не поспішають їх сплачувати”, — кажуть аналітики платформи.

Так, 23% проваджень, відкритих у 2023 році, досі не сплачені. Серед торішніх боргів за штрафи ТЦК не сплачено 52%.

Майже половину від протермінованих штрафів цьогоріч виписали українцям у віці 25-35 років. Ще 38% проваджень припадає на людей віком 36-45 років.

Згідно з чинним законодавством, чоловікам від 18 до 60 років, які не оновили свої дані у ТЦК або не перебувають на військовому обліку, загрожує штраф від 17 000 до 25 500 грн, а за повторне порушення – ще вищі санкції.

Для посадових і юридичних осіб штрафи сягають 59 000 грн. У разі несплати вчасно сума подвоюється після передання справи до виконавчої служби. Водночас навіть після сплати штрафу залишається обов’язок виконати вимоги військового обліку.


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