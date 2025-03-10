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Приват24 отримає новий дизайн і функції: ПриватБанк анонсував велике оновлення
10 Березня 2025 15:40
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ПриватБанк анонсував оновлення мобільного застосунку Приват24 у межах програми інновацій та розвитку цифрових сервісів. Про це повідомляє пресслужба банку.

За словами заступника голови правління ПриватБанку Маріуша Качмарека, у застосунку повністю обновлять дизайн та інтерфейс.

“Новий дизайн Приват24 побудований на сучасних принципах юзабіліті, інклюзивності та є результатам глибинного аналізу клієнтського досвіду та відгуків учасників програми бета-тестування. Окрім нового дизайну, користувачі Приват24 відразу бачитимуть баланс та реквізити своїх карток, та зможуть поповнити картковий рахунок у кілька кліків: з Apple Pay або Google Pay, з власної картки, з картки іншого банку, за номером рахунку IBAN”, – повідомляє пресслужба банку.

Оновлений інтерфейс і дизайн Приват24 / ПриватБанк

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