Спорт

“Шахтар” підписав вже третього легіонера у 2025 році
10 Березня 2025 19:02
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Аліссон Сантана (праворуч) / Фото: ФК "Шахтар"
Аліссон Сантана (праворуч) / Фото: ФК "Шахтар"

“Шахтар” оголосив про підписання контракту з 19-річним бразильським вінгером Аліссоном Сантаною. Угода з футболістом з “Атлетіко Мінейро” розрахована до 2030 року. Про це повідомила пресслужба клубу.

Про суму трансферу в клубі не розголошували, однак, за даними інсайдера Фабріціо Романо, “гірники” заплатили за бразильця 16 мільйонів євро.

Аліссон Сантана є вихованцем академії “Атлетіко Мінейро”. Він підписав свій перший професійний контракт у серпні 2022 року та дебютував за основну команду в липні 2023 року. Загалом за перший рік у головній команді бразильський вінгер провів 42 матчі, забивши 3 голи.

Аліссон також став чемпіоном штату Мінас-Жерайс у 2024 році. З 2025 року він є гравцем збірної Бразилії U-20, де відзначився 1 голом у 8 матчах і здобув перемогу на молодіжному чемпіонаті Південної Америки.


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