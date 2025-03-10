Політика

Якщо США “сподобаються” підсумки зустрічі з українцями в Ер-Ріяді, військова допомога відновиться, – Рубіо
10 Березня 2025 19:34
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Держсекретар США Марко Рубіо / Фото: AP
Держсекретар США Марко Рубіо / Фото: AP

Зустріч представників США та України в Ер-Ріяді “матиме ключове значення” для відновлення американської військової допомоги.

Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо, передає CNN.

“Я думаю, якщо там відбудеться хороша зустріч, яка нам сподобається, і про що ми зможемо доповісти президенту, я думаю, будуть прийняті рішення щодо паузи у військовій допомозі”, – сказав Рубіо.

Держсекретар також зазначив, що США досі розраховують на укладення угоди щодо природних ресурсів, однак не факт, що її буде узгоджено в Ер-Ріяді, оскільки її деталі до кінця не опрацьовано.


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