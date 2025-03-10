Суспільство

Ближче до вихідних в Україну прийде похолодання
10 Березня 2025 21:52
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Весна на полонинах Карпат / Фото: utah_names / Instagram
Весна на полонинах Карпат / Фото: utah_names / Instagram

Новий тиждень починається з теплої та сонячної погоди, проте до вихідних температура поступово знизиться в усіх регіонах.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

У вівторок, 11 березня, денна температура повітря сягатиме +14…+20 °C. Опади можливі на Закарпатті, у Карпатах, а також місцями на півночі Рівненської, Волинської та Житомирської областей.

В інших регіонах – суха погода.

У Києві температура підніметься до +17…+19 °C, ймовірність опадів низька, однак прогнозується сильний південно-західний вітер.

Зниження температури розпочнеться ближче до вихідних й супроводжуватиметься дощем, а в неділю опади припиняться.


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