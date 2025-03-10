Данія “в принципі готова” відправити своїх миротворців в Україну

Данський уряд і парламент узгодили позицію щодо можливого направлення своїх військ в Україну для забезпечення мирного врегулювання.

Про це заявили міністри закордонних справ та оборони Данії Ларс Льокке Расмуссен і Троельс Лунд Поульсен, передає DR.

За їхніми словами, на зустрічі з комітетом парламенту з питань зовнішньої політики вони отримали підтримку більшості партій у цьому питанні.

“Ми маємо надсилати чіткі сигнали і Путіну, і Вашингтону. Якщо для припинення вогню або мирної угоди буде потрібна європейська присутність, Данія в принципі готова”, – заявив Расмуссен.

Водночас міністр оборони Поульсен наголосив, що наразі конкретних планів щодо відправлення військ немає. За його словами, це рішення залежатиме від подальшого розвитку подій.