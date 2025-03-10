Фінляндія виділила 16 мільйонів євро гуманітарної допомоги для України

Фінляндія виділила 36,5 мільйона євро на гуманітарну допомогу, з яких 16 мільйонів спрямують на підтримку України.

Як повідомляє МЗС Фінляндії, кошти надаватимуть через ООН і Міжнародний комітет Червоного Хреста.

“Фінляндія підтримує гуманітарні потреби України з першого дня російської агресії та продовжуватиме це робити. Потреба в допомозі залишається величезною, і наша підтримка має велике значення”, – заявив міністр зовнішньої торгівлі та розвитку Вілле Тавіо.

Фінансування спрямоване на допомогу постраждалим від війни українцям, зокрема у прифронтових районах.