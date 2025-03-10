Економіка

Фінляндія виділила 16 мільйонів євро гуманітарної допомоги для України
10 Березня 2025 21:04
читать на русском →

Фінляндія виділила 36,5 мільйона євро на гуманітарну допомогу, з яких 16 мільйонів спрямують на підтримку України.

Як повідомляє МЗС Фінляндії, кошти надаватимуть через ООН і Міжнародний комітет Червоного Хреста.

“Фінляндія підтримує гуманітарні потреби України з першого дня російської агресії та продовжуватиме це робити. Потреба в допомозі залишається величезною, і наша підтримка має велике значення”, – заявив міністр зовнішньої торгівлі та розвитку Вілле Тавіо.

Фінансування спрямоване на допомогу постраждалим від війни українцям, зокрема у прифронтових районах.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
10 Березня 2025 17:04

Сирський розповів про ситуацію в Курській області
10 Березня 2025 17:43

Зеленський прибув до Саудівської Аравії, де мають відбутися українсько-американські переговори
10 Березня 2025 16:28

Від початку року відкрито майже 10 тисяч проваджень через несплачені штрафи ТЦК, – Опендатабот
10 Березня 2025 16:06

Міноборони планує закупити 4,5 мільйона FPV-дронів у 2025 році
10 Березня 2025 15:40

Приват24 отримає новий дизайн і функції: ПриватБанк анонсував велике оновлення
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігаль ЛЕВІН

В реальной политике нет места этике — есть только интересы
Роман ДОНІК

Ми не країна, яку можна принижувати
Ігаль ЛЕВІН

В моменте мы часто не ощущаем реальности процессов и их цены
Ігор ЧЕРНЯК

Не чекайте, поки нове 24-е лютого знов постукає у ваші двері!
Юрій САПРОНОВ

Дайте нам чесну інформацію
Денис ПРОКОПЕНКО

Безнадія починається там, де люди під тиском обставин відмовляються боротись за своє
усі думки