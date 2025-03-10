Бійці “Азову” отримали “шахедоподібні” ударні БПЛА UAS SETH

Фонд “Повернись живим” передав бригаді “Азов” тактичні ударні безпілотники UAS SETH українського виробництва, оснащені автоматизованою системою наведення.

Як повідомляє пресслужба фонду, ці дрони вже використовуються на Торецькому напрямку, ефективно вражаючи ворожі цілі. Відео їх застосування показує, як оператори отримують цілевказання від розвідувального дрона, після чого UAS SETH самостійно захоплює ціль — російську вантажівку — та в автономному режимі уражає її.

UAS SETH розроблений українськими виробниками. Завдяки трикутному крилу та схемі “безхвостка” він має покращені аеродинамічні характеристики та зовні нагадує іранський Shahed-136.

Характеристики UAS SETH не розголошуються, але, за оцінками експертів, він може нести 3–5 кг бойового навантаження та долати понад 50 км.