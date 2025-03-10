Міноборони планує закупити 4,5 мільйона FPV-дронів у 2025 році

Міністерство оборони України має намір у 2025 році закупити 4,5 мільйона FPV-дронів, що утричі більше, ніж у 2024 році.

Про це повідомив директор Департаменту політики закупівель Міноборони Гліб Канєвський.

За його словами, торік оборонне відомство разом із Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України придбало понад 1,5 мільйона безпілотників. 96% коштів було спрямовано на українських виробників, що дало поштовх розвитку вітчизняної галузі БПЛА.

У 2025 році Міноборони планує закупити всі 4,5 мільйона FPV-дронів, які здатний виробити український ОПК. На це передбачено понад 110 мільярдів гривень, з яких понад 102 мільярди буде спрямовано через Агенцію оборонних закупівель.

Канєвський також зазначив, що запуск ліцензійного виробництва дронів на державному підприємстві, про який повідомлялося в січні, позитивно вплине на конкуренцію. Контроль Міноборони та мінімальні націнки спонукатимуть постачальників знижувати ціни, що дозволить ефективніше забезпечувати фронт безпілотниками.