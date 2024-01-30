Економіка

Politico: Україна сподівається уникнути “економічного кінця світу”

30 Січня 2024 14:59
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сша, допомога, Євросоюз

На початку лютого лідери країн Євросоюзу мають проголосувати за надання Україні 50 млрд євро допомоги. Без цього, а також фінансування від США, Україна не зможе довго воювати з Росією або підтримувати економіку.

У матеріалі Politico йдеться, що Україна сподівається уникнути «економічного кінця світу», якщо не отримає західну фінансову допомогу.

Голова парламентського комітету з податків Данило Гетманцев у коментарі для видання зазначив, що наразі Україна «навіть не розглядає варіант неотримання цієї допомоги».

«Для нас це критично важливо, тому що від цього залежить своєчасність і повнота невійськових витрат», — зауважив він.

Водночас голова Центрального банку Андрій Пишний заявив Politico, що «Україна зможе підтримувати себе протягом деякого часу коштом власних внутрішніх ресурсів».

Пишний оптимістично налаштований, хоча «ризики для регулярності та своєчасності надходження міжнародної допомоги матеріалізувалися».

При цьому він визнає, що неотримання допомоги означатиме «перерозподіл обмежених ресурсів української економіки на користь першочергових бюджетних потреб». За його словами, «критично важливо відновити міжнародне фінансування».

Зазначається, що одним з найсильніших аргументів Києва на користь продовження підтримки залишається те, що її припинення виявиться дорожчим для Європи.

«Перемога України є ключем до зменшення ризиків безпеки на континенті. Для них це може виявитися найкращою інвестицією у власну оборону та економіку», — підкреслив Пишний.


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