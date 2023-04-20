Економіка

Politico: РФ погрожує вийти з “зернової угоди” і почати нападати на суховантажі

20 Квітня 2023 14:39
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зерновий коридор

РФ погрожує вийти з угоди, укладеної за посередництва ООН і Туреччини, яка дозволяє експорт українського зерна в рамках чорноморської “зернової угоди”. Про це пише Politico.

Російські чиновники попередили, що вони можуть поновити повномасштабну морську блокаду експорту зерна після можливого розриву пакту 18 травня.

У листі Росії до Об’єднаного координаційного комітету Чорноморської зернової ініціативи також йдеться про те, що її військові можуть почати нападати на комерційні судна після встановленого терміну, звільняючи Москву від дотримання правил безпечного проходу.

Україна та західні чиновники звинувачують Росію у навмисній затримці перевірок з метою завищення цін. Водночас, російські чиновники стверджують, що санкції, які перешкоджають російському експорту продовольства та добрив, мають бути скасовані, що викликає занепокоєння за економіку України.


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