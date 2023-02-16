Politico: Путін зазнає поразки у своїй газовій війні з Європою

Незважаючи на спробу президента Росії Володимира Путіна змусити Європу замерзнути шляхом скорочення постачання газу, аналіз, проведений Європейською комісією, показує, що ЄС переживе зиму з більш як половиною життєво важливих газових сховищ. Про це пише Politico.

Це означає, що економіка країн ЄС переживе найхолодніші місяці без серйозних збитків і, схоже, почне наступну зиму з сильної позиції, щоб повторити те саме.

Успіх Європи у забезпеченні газопостачання пояснюється поєднанням планування та удачі, а також зниженням споживання газу. Позитивні цифри, представлені в аналізі, усувають будь-які побоювання щодо нестачі газу в короткостроковій перспективі і послаблюють занепокоєння з приводу енергетичної безпеки Європи наступної зими.

Перед ЄС тепер стоїть нова мета – заповнити 90% газових сховищ до листопада 2023 року.

Заповнення сховищ цього року може виявитися таким же складним завданням, як і минулого року, але аналітики прогнозують, що ЄС зараз має достатньо потужностей для імпорту, щоб впоратися з цим завданням.