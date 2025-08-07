Поліція затримали чоловіка, який влаштував стрілянину у черкаському McDonald’s

У Черкасах правоохоронці затримали озброєного чоловіка, який влаштував стрілянину в одному із закладів харчування на вулиці Смілянській.

Про це повідомляє поліція Черкаської області.

“Чоловік зайшов до приміщення, здійснив кілька пострілів зі зброї, унаслідок чого сам себе поранив, а після зачинився у вбиральні. Силами спецпідрозділу КОРД його затримали, більше ніхто не постраждав. Потерпілого госпіталізовано”, – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці і медики на місці стрілянини у Черкасах / Фото: Нацполіція

Подія сталася 7 серпня близько 11:00. Після повідомлення про стрілянину поліція розпочала спецоперацію: евакуювали відвідувачів і персонал, а також обгородили прилеглу територію.

Близько години знадобилося спецпризначенцям, щоб нейтралізувати порушника. Наразі йому надають медичну допомогу.

Мотиви дій стрілка встановлюються.