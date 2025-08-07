        Кримінал

        Поліція затримали чоловіка, який влаштував стрілянину у черкаському McDonald’s

        Федір Олексієв
        7 Серпня 2025 13:21
        У Черкасах правоохоронці затримали озброєного чоловіка, який влаштував стрілянину в одному із закладів харчування на вулиці Смілянській.

        Про це повідомляє поліція Черкаської області.

        “Чоловік зайшов до приміщення, здійснив кілька пострілів зі зброї, унаслідок чого сам себе поранив, а після зачинився у вбиральні. Силами спецпідрозділу КОРД його затримали, більше ніхто не постраждав. Потерпілого госпіталізовано”, – йдеться у повідомленні.

        Правоохоронці і медики на місці стрілянини у Черкасах / Фото: Нацполіція

        Подія сталася 7 серпня близько 11:00. Після повідомлення про стрілянину поліція розпочала спецоперацію: евакуювали відвідувачів і персонал, а також обгородили прилеглу територію.

        Близько години знадобилося спецпризначенцям, щоб нейтралізувати порушника. Наразі йому надають медичну допомогу.

        Мотиви дій стрілка встановлюються.


