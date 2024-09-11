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Поліція затримала колишню заступницю голови Волинської ОВА, яка підозрюється в організації схеми незаконного переправлення чоловіків за кордон
11 Вересня 2024 14:15
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прокуратура, сбу
Затримання зловмисниці / Офіс генерального прокурора

Колишню заступницю голови Волинської ОВА Мирославу Якимчук та ще сім її спільників, яких підозрюють у незаконному переправленні понад 100 військовозобов’язаних чоловіків за кордон затримано. 

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, Служба безпеки України, УП.

За даними джерел УП в правоохоронних органах, йдеться про колишню заступницю голови Волинської обласної військової адміністрації – Мирославу Якимчук.

Як зазначають в СБУ, під час роботи в ОВА колишня посадовиця організувала схему ухилення від мобілізації та нелегального виїзду чоловіків за кордон. До цієї діяльності вона залучила директора місцевого благодійного фонду, який оформляв військовозобов’язаних як водіїв міжнародних рейсів.

Від серпня 2022 року до квітня 2023 року, під виглядом надання волонтерської допомоги ЗСУ, вони організували незаконне переправлення за кордон понад 100 військовозобов’язаних. Зловмисники вносили їхні дані до системи “Шлях”, що дозволяло виїжджати за кордон як “волонтери”.

Вартість послуги складала близько 5 тисяч доларів з людини, гроші передавали через посередників. Зазначається, що для пошуку клієнтів і передачі коштів колишня посадовиця залучила ще сімох спільників.

Співробітники СБУ задокументували злочинні дії учасників схеми і затримали організаторку. Під час обшуків у фігурантів вилучили мобільні телефони та ноутбуки з доказами незаконної діяльності.

“Їм інкриміновано створення, керівництво злочинною організацією, а також участь у ній, перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, а також незаконне переправлення осіб через державний кордон України (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 332 КК України)”, – зазначили в прокурорі. 

Наразі експосадовиця перебуває під вартою. Зловмисниці та її спільникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.


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