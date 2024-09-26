Кримінал

Поліція затримала керівника благодійної організації, який заробив на продажі гуманітарних авто 35 млн грн
26 Вересня 2024 12:50
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поліція, Полтава
Затримання зловмисника / НПУ

Правоохоронці затримали у Полтаві керівника благодійної організації, який заробив понад 35 мільйонів гривень на продажі гуманітарних автомобілів для ЗСУ.

Про це повідомляє Національна поліція України.

За даними слідства, очільник фонду завіз як гуманітарну допомогу для потреб ЗСУ понад 230 авто. Попри заборону продажу гумдопомоги, яку він повинен був безоплатно передати ЗСУ, ділок організував продаж авто цивільним особам та військовим за готівку.

Зазначається, що до своєї схеми чоловік залучив ще кількох людей, які шукали покупців, готували авто до продажу та займалися оформленням документів. Для приховування незаконної діяльності один із учасників шахрайської схеми, за вказівкою очільника фонду, надсилав до відповідного міністерства фальшиві звіти.

Слідство встановило, що за цією схемою було продано понад 230 автомобілів, які ввозилися в Україну як допомога для ЗСУ та інших військових формувань під час воєнного стану. Загальна сума незаконно отриманих коштів перевищує 35 мільйонів гривень.

Поліцейські затримали керівника фонду під час продажу чергового авто. Йому оголосили підозру за ч. 3 ст. 201-2 (Незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги) Кримінального кодексу України.  Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Зловмиснику загрожує до семи років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Також правоохоронці продовжують слідчі дії для притягнення до відповідальності усіх, хто залучений до схеми.


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