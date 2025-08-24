Поліція встановлює обставини аварії у місті Зміїв, в якій загинув велосипедист, а авто зникло з місця ДТП

Автопригода сталася 23 серпня близько 15:30 у місті Зміїв, повідомили в поліції Харківської області.
На автошляху Зміїв-Мерефа невстановлений автомобіль збив велосипедиста. Після автопригоди керманич залишив місце ДТП.
“Внаслідок аварії 77-річний велосипедист з тілесними ушкодженнями був госпіталізований до лікарні, де помер”, – йдеться в повідомленні.
За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Всі обставини ДТП встановлюються.