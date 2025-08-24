Поліція встановлює обставини аварії у місті Зміїв, в якій загинув велосипедист, а авто зникло з місця ДТП

”Україна вже не жертва, вона боєць”. Зеленський виступив на Майдані у День Незалежності

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Всі обставини ДТП встановлюються.

“Внаслідок аварії 77-річний велосипедист з тілесними ушкодженнями був госпіталізований до лікарні, де помер”, – йдеться в повідомленні.

Автопригода сталася 23 серпня близько 15:30 у місті Зміїв, повідомили в поліції Харківської області.