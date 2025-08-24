        Кримінал

        Поліція встановлює обставини аварії у місті Зміїв, в якій загинув велосипедист, а авто зникло з місця ДТП

        Віктор Алєксєєв
        24 Серпня 2025 14:16
        читать на русском →
        Ілюстративне фото / Фото ТСН
        Ілюстративне фото / Фото ТСН

        Автопригода сталася 23 серпня близько 15:30 у місті Зміїв, повідомили в поліції Харківської області.

        На автошляху Зміїв-Мерефа невстановлений автомобіль збив велосипедиста. Після автопригоди керманич залишив місце ДТП.

        Реклама
        Реклама

        “Внаслідок аварії 77-річний велосипедист з тілесними ушкодженнями був госпіталізований до лікарні, де помер”, – йдеться в повідомленні.

        За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Всі обставини ДТП встановлюються.


        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини