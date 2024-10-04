Поліція розслідує справу вбивства подружжя на Львівщині 

У Шептицькому районі Львівщини вбили подружжя, нападник втік на автомобілі загиблого, його розшукує поліція.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у Львівській області.

У поліції повідомили, що вранці 4 жовтня на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення про виявлення тіла чоловіка з вогнепальними пораненнями на його подвір’ї.

Правоохоронці прибули на місце події, де виявили ще одне тіло – дружину загиблого, 48-річну жінку, з травмами голови у житловому будинку.

“Проведеними заходами було встановлено, що після вчинення злочинів нападник поїхав в автомобілі вбитого ним власника господарства.

До встановлення місцеперебування та затримання зловмисника задіяні співробітники усіх служб та підрозділів поліції Львівщини. Триває спеціальна поліцейська операція”.

Відкрито кримінальне провадження за фактом умисного вбивства та незаконного заволодіння транспортним засобом. Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі.