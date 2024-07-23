Поліція повідомила подробиці жахливої ДТП, внаслідок якої загинули троє людей

Сьогодні близько 10:40 до поліції надійшла інформація про те, що неподалік села Катеринівка у Лозівському районі Харківської області сталося зіткнення вантажного автомобіля «МАН» та «ВАЗ-2109».

Внаслідок аварії на місці загинув пасажир легковика. Троє пасажирів та водій даного автомобіля були доставлені до районної лікарні з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості. Серед потерпілих були дворічний та п’ятирічний хлопці.

Троє людей загинули, ще двоє постраждали: поліція встановлює обставини ДТП у Лозівському районі / Фото НПУ

Близько 12:40 до поліції надійшло повідомлення про те, що в лікарні померла 5-річна дитина. Ще згодом черговий лікар повідомив, що померла 35-річна мати хлопчика.

На місце ДТП виїжджала слідчо-оперативна група слідчого управління ГУНП в Харківській області та Лозівського РВП.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Всі обставини аварії встановлюються.