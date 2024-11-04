Кримінал

Поліція показала відео моменту удару РФ по супермаркету у Харкові 
4 Листопада 2024 18:34
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Поліція оприлюднила відео влучання російської бомби по супермаркету у Харкові.

“На відео ви бачите, як патрульні одними із перших стали очевидцями вчорашніх влучань ФАБ-250 з УМПК поряд із супермаркетом. Обстріл мирного населення… 

Вибух у декількох десятках метрів від нашого та цивільних автівок, які проїжджали неподалік”, – повідомляють поліцейські.

В результаті удару чотирнадцять людей травмовані. Також травм зазнали четверо патрульних поліцейських.

РФ завдала удару трьома ФАБ-250 з УМПК ввечері 3 листопада. Пошкоджень зазнали торговельні павільйони, житлові багатоповерхівки, супермаркет, трамвайні колії, автомобілі, в тому числі службовий автомобіль поліції, ЛЕП.


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